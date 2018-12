81jährige Verkehrsteilnehmerin stirbt bei Verkehrsunfall auf der L 264

Veröffentlicht am 22. Dezember 2018 von wwa

HARSCHBACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 264 – Am Samstag, den 22. Dezember 2018 kam es um 08:45 Uhr auf der L 264 zwischen den Ortschaften Puderbach und Harschbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die 81jährige Unfallverursacherin aus der Verbandsgemeinde Puderbach geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kam es mit dem Fahrzeug eines 50jährigen Verkehrsteilnehmers, ebenso aus der Verbandsgemeinde Puderbach, zum Zusammenstoß. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde unverzüglich erste Hilfe geleistet. Dennoch verstarb die Unfallverursacherin noch vor Ort. Der weitere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Koblenz, so die Polizei, wurde ein Gutachter beauftragt um die Unfallursache zu ermitteln. Die Landesstraße 264 musste für zwei Stunden gesperrt werden. Quelle: Polizei