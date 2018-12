Veröffentlicht am 22. Dezember 2018 von wwa

DAADEN – Der Arbeitskreis Kultur/ Stadt Daaden spendete 2.300 Euro – Die Spendenübergabe fand im Daadener Rathaus statt. Empfänger sind in diesem Jahr die Grundschule Biersdorf und die Daadetal-Grundschule. Erika Tielmann übergab im Namen des Arbeitskreises die Spendenschecks an die beiden Rektorinnen der Schulen. Aus dem September-Flohmarkt stand eine Summe von 1.010 Euro und aus dem 8. Kreativmarkt 1.290 Euro zur Verfügung. Den Daadener Grundschulen wurden je 1.150 Euro überreicht.

Bettina Flug und Silke Modestowicz freuten sich sehr und wussten auch, wo das Geld eingesetzt werden soll. In Biersdorf wird die Pausenhalle neu eingerichtet und in Daaden werden Technik-Baukästen angeschafft, die mit den entsprechenden Programmen über Tablets von den Kindern gesteuert werden können.

Stadtbürgermeister Walter Strunk bedankte sich bei den Mitgliedern des Arbeitskreises und allen Helfern. Er erklärte, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit ist, die in Daaden von vielen Vereinen und Einzelpersonen getragen wird.

Veranstaltungen wie der Kreativmarkt sind nur mit Hilfe eines guten Teams zu leisten. Erika Tielmann betonte, dass dieses glücklicherweise immer zur Stelle ist. Außer den Mitgliedern des Arbeitskreises sind das in erster Linie die Familien Callara und Haubrich, allen voran Lino Callara, der immer wieder dafür sorgt, dass seine Söhne zusammen mit ein paar Freunden die schwere Arbeit zum Auf- und Abbau übernehmen. Pia und Nancy Callara stehen dem Team ebenfalls immer zur Seite. Das gleiche gilt für Joachim Haubrich und seine Tochter Laura. Joachim Haubrich ist für die Kasse zuständig und Laura ist bei den Kreativmärkten in der Cafeteria im Einsatz. Da die Kreativmärkte bereits seit 2011 in der mehr oder weniger gleichen Besetzung durchgeführt werden, ist das Team eingespielt. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Der Arbeitskreis bedankt sich auch bei der Stadt Daaden und dem Hausmeister Frank Kiefel, auf deren Unterstützung immer gebaut werden kann. Natürlich galt der Dank auch den Ausstellern und allen Besuchern der Märkte.