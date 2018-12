Veröffentlicht am 21. Dezember 2018 von wwa

NEUWIED – Auch im Winter schmücken Blumen die Laternen – Netzwerk Innenstadt setzt optische Akzente – Neue Bänke –21 Blumenkörbe erblühten in den warmen Monaten des Jahres in der Neuwieder Innenstadt. Mit Beginn des Winters ist diese Pracht nun aber nicht etwa vorbei, sondern es gibt auch in der kalten Jahreszeit ein ansehnliches Arrangement: Klassische Efeuranken gespickt mit roten Weihnachtssternen bilden die winterliche Dekoration an Laternen der Fußgängerzone. Gemeinsam mit Weihnachtsbeleuchtung und Knuspermarkt sorgen sie so für weihnachtliche Atmosphäre.

Mit den ersten Sonnenstrahlen des neuen Jahres haben dann Stiefmütterchen und Co. ihren großen Auftritt. Sie sind als Knollen bereits in die weihnachtlichen Blumenkörbe integriert und somit ohne weiteren Aufwand startklar. So ist eine durchgängige florale Dekoration in der Neuwieder Innenstadt zu bewundern.

Um diesen Blumenzauber entspannt zu genießen, können Besucher und Kunden gegenüber einiger Blumenkörbe Platz nehmen. Vier brandneue Bänke sind nämlich jetzt in der oberen Mittelstraße, zwischen Hermannstraße und Luisenplatz, durch die Servicebetriebe Neuwied (SBN) installiert worden. Sie stehen gegenüber der Laternen mit dem Blumenschmuck zwischen den Bäumen und laden dort zum Verweilen ein.

„So hat das großartige Engagement der Bürgerbeteiligungs-Aktion Netzwerk Innenstadt nicht nur die Stimmung positiv beeinflusst. Nach und nach werden jetzt auch sichtbare Akzente gesetzt“, freut sich Oberbürgermeister Jan Einig. Denn neben der neuen Begrünung und Möblierung der Fußgängerzone wurden weitere erste Anregungen aus dem Netzwerk realisiert – wie etwa die Verschönerung des Theatervorplatzes oder die Schaufenster-Folierung an leerstehenden Gewerbe-Immobilien als aktives Verkaufsflächenmarketing.

Übrigens werden für die neugestaltete Marktstraße in Kürze neue Mülleimer ausgewählt, die der modernen Optik der Straße entsprechen sollen. Um die Lieferzeit zu überbrücken, bringen die Servicebetriebe vorübergehend Behälter aus dem bisherigen Sortiment an.