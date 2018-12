Veröffentlicht am 21. Dezember 2018 von wwa

NEUWIED – NEUwieder im Dialog: Erster öffentlicher Workshop der SPD – Stark für unsere Heimat – Stark für Neuwied – Die Stadt Neuwied als unsere Heimat stand im Mittelpunkt des ersten gemeinsamen öffentlichen Programm-Workshops des SPD Stadtverbandes und der SPD Stadtratsfraktion in den Räumen des Bootshauses an der Rheinbrücke. Die Teilnehmer setzten sich in erster Linie aus Bürgerinnen und Bürgern sowie aus Mitgliedern der SPD zusammen. Ein reger Austausch der Teilnehmer und kontroverse Diskussionen zu anzustrebenden Zielen und Schwerpunkten dominierten die Veranstaltung. „Es ist in heutiger Zeit nicht selbstverständlich, dass man seine Zeit für Themen einbringt, die in erster Linie die Allgemeinheit betreffen. Umso höher ist aus unserer Sicht das Interesse und das Engagement der Akteure zu bewerten“, sind sich SPD-Stadtverbandsvorsitzende Lana Horstmann und Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz einig.

In drei Gruppen waren die Fragstellungen im Blick auf: Was kann man für die Aufenthaltsqualität für Kinder, Jugendliche und Familien in der Innenstadt tun? Welche Betreuungsmöglichkeiten sind in KITAs und Grundschulen erforderlich bspw. für Schichtarbeiter, Alleinerziehende oder Beschäftigte im Einzelhandel? Was kann man tun, damit Menschen in ihrem gewohnten Umfeld so lange wie möglich wohnen bleiben können? Was bedeutet bezahlbarer Wohnraum? Kultur-, Sport- und Freizeitangebote – Sanierung von Hallen und Bürgerhäusern, was ist außerdem noch wünschenswert? Mobilität in der Innenstadt und in den Stadtteilen, wie kann man eine auto- und fahrradfreundliche Stadt schaffen in Verbindung mit Elektromobilität? Es wurden Vorschläge und Maßnahmen auf Umsetzbarkeit entwickelt und diskutiert. Hierbei wurden sowohl die Chancen als auch die Problematiken von den Lösungsvorschlägen angesprochen. Ebenfalls war hierbei Konsens unter den Teilnehmern, dass Aufklärung, Akzeptanz und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ebenso wichtig sind wie die Formulierung von daraus resultierenden politischen Forderungen.

Zum Abschluss des Abends fassten Stadtverbandsvorsitzende Lana Horstmann und Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz die Ergebnisse zusammen und sagten zu, diese in der Erarbeitung des Programms für die Kommunalwahl im Mai 2019 mit zu berücksichtigen und mit den Ergebnissen eine weitere öffentliche Veranstaltung zu gestalten. „Die SPD lädt ausdrücklich zum Mitgestalten und Mitmachen bei der Zukunftsgestaltung unserer Heimat ein“, erklärten Horstmann und Lefkowitz abschließend.