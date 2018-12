Veröffentlicht am 21. Dezember 2018 von wwa

OBERBIEBER – Oberbieberer Vereine freuen sich über neue Turnhallen-Küche – Die Turnhalle der Friedrich-Ebert-Grundschule in Neuwied-Oberbieber ist ein wahrer Alleskönner: Sportlich von der Schule, verschiedenen Abteilungen des VfL Oberbieber und den Schützen genutzt, dient sie vielen ortsansässigen Vereinen darüber hinaus als Veranstaltungssaal. Denn trotz ihres Alters hat die Halle einen ganz großen Vorteil: eine eingebaute Küche. Die musste jetzt allerdings erneuert werden. Das Schul- und Sportamt sowie das Immobilienmanagement der Stadt Neuwied planten die Neubeschaffung gemeinsam mit allen beteiligten Vereinen. „Die involvierten Kollegen sind selbst im Ehrenamt tätig und haben Verständnis dafür, dass jeder auch andere Anforderungen stellt. Die Herausforderung ist dann, innerhalb des Budgets so viele Bedürfnisse wie möglich abzudecken. Und das ist hier richtig gut gelungen“, freut sich Bürgermeister Michael Mang bei der ersten Besichtigung über die Multifunktionalität. Denn statt eines klobigen Küchenblocks gibt es jetzt verschiebbare Tische, die individuell im Raum als Ablagefläche verwendet werden können. „So kann sich jeder auf seine Veranstaltung und Arbeitsbedürfnisse angepasst, die Küche zusammenstellen. Toll sind auch die Vielzahl an Spülbecken, die das Saubermachen nach einer Veranstaltung einfach beschleunigen“, lobt die Ortsvorsteherin Ingrid Ely-Herbst die neue Küche und bedankt sich im Namen aller Vereine bei der Stadt Neuwied.