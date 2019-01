Veröffentlicht am 2. Januar 2019 von wwa

OBERBIEBER/GLADBACH/HEIMBACH-WEIS – Änderung von Abfuhrtagen zum Jahresbeginn – Zusatzleerung blaue Tonnen am 5. Januar 2019 in Oberbieber und Gladbach – In den Neuwieder Ortsteilen Oberbieber, Gladbach und Heimbach-Weis sowie bei einzelnen Straßenabschnitten im Innenstadtbereich ändert sich zum Jahresbeginn der Abfuhrtag für die blauen, braunen und grauen Tonnen. In Oberbieber und Gladbach ändert sich der Abfuhrtag von Freitag auf Montag: Um die Zeit bis zur ersten regulären Leerung der blauen Tonne in Oberbieber und Gladbach zu überbrücken, erfolgt am Samstag, den 5. Januar 2019 eine Zusatzleerung der blauen Tonne. Die blauen Tonnen müssen am 5. Januar spätestens um 06:00 Uhr zur Abfuhr bereitstehen. Die grüne Tonne ist von keiner Änderung betroffen und wird planmäßig am Dienstag, den 8. Januar geleert. Graue und braune Tonnen sind dann am Montag, den 14. Januar an der Reihe, die blaue Tonne wieder am Montag, den 21. Januar.

Auch für Heimbach-Weis ändert sich der Abfuhrtag: Hier werden graue, braune und blaue Tonne zukünftig wieder freitags abgefahren, beginnend mit der blauen Tonne am 5. Januar. Des Weiteren sind auch einzelne Straßenabschnitte im Innenstadtbereich von Änderungen betroffen. Alle Abfuhrtermine finden sich im Abfuhrkalender 2019 und sind in Kürze auch als persönlicher Abfuhrkalender auf der Internetseite der Abfallwirtschaft unter www.abfall-nr.de abrufbar. Weitere Informationen unter Tel. 02631/803-308 Kreisverwaltung Neuwied.