Manfred Weller verabschiedet

Veröffentlicht am 21. Dezember 2018 von wwa

WISSEN – Touristisches Urgestein in den Ruhestand verabschiedet – Der Wisserland-Touristik e.V. hat Manfred Weller an seinem drittletzten Arbeitstag in der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen besucht. Weller war von 1990 bis 2011 unter anderem als Sachbearbeiter für Tourismus zuständig und hat in seiner Amtszeit die Grundlagen für das heutige Erscheinungsbild der Wisserland-Touristik e.V. gelegt.

Für seine Tätigkeit bedankten sich sein Nachfolger bei der VG Jochen Stentenbach (links) sowie der Vorsitzende und die Geschäftsführerin der Wisserland-Touristik Ulrike Corten und Matthias Weber (rechts) mit einem kleinen Präsent und wünschten ihm alles Gute für den Ruhestand. Foto: Wisserland-Touristik e. V.