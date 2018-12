Veröffentlicht am 21. Dezember 2018 von wwa

GÜLLESHEIM – Verbandsgemeinderat macht Weg für Neubaubau eines Kindergartens in Güllesheim frei – In seiner Jahresabschlusssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Güllesheim beschloss der Verbandsgemeinderat Flammersfeld einstimmig, die zuvor von den Architekten Christian Pelz und Boris Schneider vorgestellte Planung für einen 2-gruppigen Kindergarten (mit Option für eine 3. Gruppe) anzuerkennen und das weitere Verfahren (Baugenehmigung, Förderantrag, Mittelbereitstellung im Haushalt usw.) auf der Grundlage dieser Planung durchzuführen. Damit machte der Verbandsgemeinderat den Weg frei, für den Neubau einer modernen Kindertagesstätte in der Nähe der Raiffeisenhalle in Güllesheim.

„Wenn alles planmäßig läuft, könnte im Herbst 2019 mit dem Neubau der eingeschossigen Kindertagesstätte begonnen werden“, so der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, der die Sitzung leitete. Anhand einer Präsentation stellten die Planer dem Rat den neuen Kindergarten ausführlich vor. Die Kostenschätzung für die zunächst zwei-gruppige Einrichtung (die Option einer Erweiterung auf drei Gruppen ist eingeplant) beläuft sich, ohne die Kosten für eine Küche, auf derzeit 1.556.851 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Hinzu kommen geschätzte weitere 110.000 Euro für die Außenanlagen. Die Gesamtkosten (einschließlich Küche) werden auf rund 1,7 Mio Euro geschätzt.

Die Größe der Nebenräume (Küche, Essraum, Personalraum und weitere Räume), so erläuterten es die beiden Architekten, wurde bei den Planungen bereits für einen dreigruppigen Kindergarten ausgelegt. Aus Kostengründen planen Christian Pelz und Boris Schneider, den anfallenden Bodenaushub zur Geländemodellierung auf dem Baugrundstück wieder einzubauen. Erforderliche Parkplätze stehen nahe der Raiffeisenhalle bereits zur Verfügung. Eingebunden in die Planung wurde auch die künftige Leiterin der Kindertagesstäte, Jennifer Vollmert, die zur Zeit noch als stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte „Schatzkiste“ in Rott, tätig ist. „Das Raumkonzept ist durchdacht und funktional. Die Gruppenräume, Differenzierungsbereiche als auch die zentralen Funktionen sind bereits von außen zuordenbar“, lobten Schmidt-Markoski und Bauamtsleiter Martin Fischbach die Planung.

Foto: Freude über die gelungene Planung. (v.l.): Architekt Christian Pelz, Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski, Architekt Boris Schneider, Bauamtsleiter Martin Fischbach sowie die künftige Kindergartenleiterin Jennifer Vollmert. Foto: VG Flammersfeld