Veröffentlicht am 20. Dezember 2018 von wwa

WISSEN – Schneemannfest in der Wissener Altstadt – In der Wissener Altstadt, gelegen rund um die untere Marktstraße zwischen Bahnlinie und Sieg, stellt man seit vielen Jahren gute Nachbarschaft unter Beweis. So feiert man beispielsweise gegen Jahresende das sogenannte Schneemannfest. Neben „Ureinwohnern“ zieht es dann auch wieder ehemalige Altstädter an ihren Geburtsort zurück. Neu zugezogene Bürger nutzen die günstige Gelegenheit zum Kennenlernen ihrer Nachbarn. Seit 2015 kümmern sich Sabine Wirths und Uta Bläser um die Organisation der kurzweiligen Feste, was ihnen schon jetzt viel Lob eingebracht hat. An der jetzt schon 20. Veranstaltung nahmen rund 25 Personen alter Altersstufen teil, freute sich Mitorganisator Burkhard Bläser bei der Begrüßung. Erstmals dabei war Karl-Heinz Klöckner mit seiner Zieharmonika. Die Frage eines kleinen Mädchens „Onkel, kannst Du auch ‚Oh Tannenbaum`?“ beantwortete der Selbacher spontan mit gerade diesem schönen Stück.

Aber auch andere Weihnachtslieder kamen zu ihrem Recht. Und das „Im Selbacher Tälchen“ stimmte Klöckner auf allgemeinen Wunsch gleich mehrfach an. Eine der Festbesucherinnen bedankte sich im Namen aller bei den Organisatoren: „Ihr habt wieder eine schöne Veranstaltung auf die Beine gestellt und tut dies 2019 hoffentlich erneut“. Am Schluss gab es sogar noch eine Nikolaustüte mit frischem Gebäck für alle Altstädter. Unterstützt haben das Fest wiederum in lobenswerter Weise die Gaststätten Old Bakery und Alte Post (Kegelbahn) sowie die Backstube Müller, die Metzgerei Wirths und die Pizzeria Primavera. (pr.)