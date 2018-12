Veröffentlicht am 20. Dezember 2018 von wwa

HAMM – Traditionelle Weihnachts- und Familienfeier des MGV Liedertafel v. 1874 Hamm e.V. – Ehrung verdienter Mitglieder – Anlässlich der traditionellen Weihnachts- und Familienfeier des MGV Liedertafel im Hotel Auermühle fand auch die Ehrung verdienter Sänger statt. Bereits anlässlich der Jahreshauptversammlung im März waren die langjährigen Sänger Roland Schütz und Siegfried Seelbach zu Ehrenmitgliedern ernannt worden. Im Rahmen der Weihnachtsfeier erhielten sie durch den Vorsitzenden Gerd Krämer die entsprechenden Urkunden überreicht.

Für eine weitere, besondere Ehrung wohnte der Vertreter des Kreischorverbandes Altenkirchen, Frank Eitelberg, bei. Sänger Hans Dietmar Ludwig wurde für 25 Jahre Vorstandsarbeit geehrt. Eitelberg würdigte die Verdienste des Jubilars und überreichte eine Urkunde. Vorsitzender Gerd Krämer schloss sich im Namen der Sänger den Glückwünschen an und hob insbesondere Ludwigs langjährige Verdienste als Notenwart hervor.

Die Weihnachtsfeier des MGV Liedertafel bildet jedes Jahr den geselligen Abschluss für die aktiven und inaktiven Mitglieder sowie deren Familien. Neben den Vorträgen des Chores und zwei Liedern des Solisten Andreas Geldsetzer wurden die Anwesenden in diesem Jahr, in Vertretung des Nikolauses, von „Weihnachtself“ Jörg Brück über Anekdoten aus dem Sängerjahr unterrichtet.

Das Sängerjahr ist damit aber noch nicht beendet. Bevor sich die Sänger am Silvestertag zum „traditionellen Kränze würfeln“ im Kulturhaus zusammenfinden, wird der Chor am 2. Weihnachtstag den Gottesdienst in der katholischen Kirche mitgestalten. Foto: MGV Liedertafel