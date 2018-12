Veröffentlicht am 30. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Englisch lernen – Kreisvolkshochschule bietet zahlreiche Möglichkeiten – Mit Beginn des neuen Jahres 2019 bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen allgemeinsprachliche und berufsbezogene Englischkurse der Stufen A1 bis B2 auf den beiden Ebenen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.

Dabei können Interessierte Englisch für den privaten oder beruflichen Gebrauch von Grund auf erlernen, als Quereinsteiger ihre Kenntnisse wieder auffrischen oder sich sprachlich auf eine Reise vorbereiten und ihr vorhandenes Wissen in Konversationskursen pflegen. Zum Nachweis vorhandener Kenntnisse können die Kursteilnehmenden auf Wunsch ein international anerkanntes Sprachzertifikat erlangen. In allen Kursen wird von Beginn an in Partner- oder Kleingruppenarbeit viel gesprochen. Hörverstehen wird anhand authentischer Hörtexte aufgebaut und geübt. Hierbei bieten Lese- und Lehrbuchtexte vielfältige Gesprächsanlässe. Sprachliche und grammatische Strukturen werden gemeinsam verständlich erarbeitet, wiederholt und in abwechslungsreichen kommunikativen und spielerischen Übungen gefestigt.

Die Kurse im Überblick:

Vormittagskurse

Englisch für richtige Einsteiger – A1

Mittwoch, 6. Februar, 10 bis 11.30 Uhr – Anna Böhm

Easy English für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen – A1.2

Freitag, 11. Januar, 11 bis 12.30 Uhr – Gambhira S. Heßling

Easy Englisch für leicht fortgeschrittene Anfänger am Vormittag – A1.2

Freitag, 25. Januar, 9.30 bis 11 Uhr – Gambhira S. Heßling

Englisch für Anfänger mit guten Vorkenntnissen – A2

Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ in Altenkirchen Donnerstag, 10. Januar, 10 bis 11.30 Uhr – Heidemarie Stafford, Muttersprachlerin

Easy English für Fortgeschrittene – A2.2

Dienstag, 26. Februar, 9.30 bis 11 Uhr – Gambhira Heßling

Abendkurse

Easy English für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen – A1.2

Montag, 7. Januar, 18 bis 19.30 Uhr – Gambhira S. Heßling

Easy Englisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen – A1.2

Montag, 28. Januar, 19.30 bis 21 Uhr – Gambhira S. Heßling

English basic conversation für Teilnehmende mit Vorkenntnissen – B1

Mittwoch, 20. Februar, 19 bis 20.30 Uhr – Jutta Schmidt

Englisch Konversationskurs – B2/C1

Mittwoch, 13. Februar, 17.30 bis 19 Uhr – Jutta Schmidt

Englisch für den Beruf

Business English – Basis for business – A2

Wirtschaftsbezogener Englischkurs

Mittwoch, 13. Februar, 19.30 bis 21 Uhr – Gambhira Heßling

Business English – Basis for business – B2

Wirtschaftsbezogener Englischkurs

Montag, 14. Januar, 17.30 bis 19 Uhr – Brunhilde Busley

Alle Kurse umfassen je zwölf Termine. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 60 Euro, bei den Englischkursen für den Beruf 100 Euro. Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.