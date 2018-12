Veröffentlicht am 23. Dezember 2018 von wwa

NEUWIED – Neue Treppe vorm Deich freigegeben – Sie ist ein zentrales Element des neuen Deichvorgeländes, das zurzeit am Neuwieder Rheinufer entsteht: die große Freitreppe hinunter zum Fluss. Am Donnerstagmorgen wurde sie teilweise freigegeben.

Zuvor war es notwendig, vor der Rheintreppe Wasserbausteine anzuschütten. Die Steine sollen dafür sorgen, dass bei Niedrigwasser niemand auf das dann dort freiliegende niedrigere Rheinbett hinunterfallen kann. Denn ein Geländer wird auf der untersten Stufe nicht montiert. Erst der zuletzt wieder steigende Rheinpegel ließ diese Arbeiten zu, da die Steine von einem Arbeitsboot vom Rhein aus angeliefert und mit einem Bagger angeschüttet wurden.

So sind in zwei Tagen rund 500 Tonnen des grob-rauen Gesteins verbaut worden. Innerhalb der Treppe fehlen jetzt nur noch wenige Fertigelemente, die momentan beim Hersteller in der Produktion sind. Diese letzten Stücke des Treppen-Puzzles können erst nach genauer Vermessung gefertigt werden, denn der rheinabwärts vorhandene Knick der Treppe mit den Zwischenpodesten ist eine attraktive aber auch arbeitsaufwändige Gestaltung. Ende Januar sollen diese Stufenteile aufgelegt werden. Dennoch konnte die Treppe bereits jetzt teilweise freigegeben werden.