Veröffentlicht am 20. Dezember 2018 von wwa

HACHENBURG – Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss – Ein 21jähriger Mann führte am Mittwochnachmittag, 19. Dezember, gegen 15:00 Uhr einen Roller und wollte nach Erkennen der Polizei vor den Beamten flüchten. Er wurde in einer Sackgasse auf einem Feldweg neben der L281 in der Gemarkung Hachenburg gestellt. Im Verlauf der Kontrolle wurden diverse Verstöße festgestellt. Der Fahrer besitzt keine gültige Fahrerlaubnis, des Weiteren war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2009 angebracht, das nicht zu dem Roller gehört und zudem wurden drogentypischen Auffallerscheinungen festgestellt. Quelle: Polizei