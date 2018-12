Veröffentlicht am 20. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wachhäuschen der Altenkirchener Karnevalisten aufgestellt – Zur Tradition gehört es bei den Karnevalisten aus Altenkirchen, dass sie nach der Prinzenproklamation an ihrem Vereinslokal in der Bahnhofstr. vorm „MonA´s Eck“, das karnevalistische Wachhäuschen aufstellen und das Vereinslokal für die heiße Phase der Session umgetauft wird in „Prinzenklause“. Die Prinzenklause, Domizil von Prinz Christian I. ist Dreh- und Angelpunkt der Aktionen bis Aschermittwoch. Hier treffen sich die Karnevalisten zu allen Anlässen, von hier werden die Touren gestartet und an gleicher Stelle enden sie auch. In den Anfangsjahren der KG Altenkirchen war das Wachhäuschen noch etwas geräumiger und war zu Beginn von Treffen und auswärtigen Besuchen besetzt. Fotos: KGAK