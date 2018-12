Veröffentlicht am 31. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB) Altenkirchen bietet offene Sprechstunden in den Verbandsgemeinden an – Seit Mai 2018 ist die EUTB im Kreis Altenkirchen angelaufen und seit dem steht Angela Hartmann als unabhängige Ansprechpartnerin in vielen Fragen zu einer gerechteren Teilhabe, nach den gesetzlichen Bestimmungen, zur Verfügung. Die EUTB hat ihren Hauptsitz im Diakonischen Werk Altenkirchen. Dort können Menschen mit einer (drohenden) Behinderung und deren Angehörige auf Augenhöhe individuell beraten werden. Die Themen werden in verständlicher Sprache erklärt. Sie beziehen sich etwa darauf zu klären, wo und wie finanzielle Unterstützung beantragt werden kann, wo es Hilfen für Alltag oder Beruf gibt und welche Möglichkeiten grundsätzlich für den Betroffenen gegeben sind. Ein Schwerpunk der Beratung ist, dass sie unabhängig ist und somit jeder individuell einen passenden „Fahrplan“ angeboten bekommt. Selbst entscheiden die Betroffenen, welchen Anbieter sie in Anspruch nehmen und welchen Weg sie gehen. Die Beratung erfolgt kostenlos und orientiert sich, auch zeitlich, an den Bedürfnissen der Rat- und Hilfesuchenden. Zudem ist auch eine Beratung von Betroffenen an Betroffene im Aufbau.

Neben der bereits jetzt möglichen Beratung (persönlich, telefonisch oder per E-Mail) im Diakonischen Werk Altenkirchen, besteht nun auch die Möglichkeit zu einer offenen Sprechstunde in den Verbandsgemeinden zu kommen. Die offenen Sprechstunden finden jeweils von 14:00 bis 15:30 Uhr an folgenden Tagen statt:

09 Januar 2019, Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld, Rheinstraße 17, 57632 FlammersfeldIm Raiffeisensaal

29 Januar 2019, Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf – Gebhardshain, Hellerstraße 2, 57518 Betzdorf, im Raum 2.14

06 Februar 2019, Verbandsgemeindeverwaltung Wissen (Gebäude WW-Bank), Rathausstr. 56, 57537 Wissen, Im Europasaal

20 Februar 2019, Verbandsgemeindeverwaltung Daaden – Herdorf, Bahnhofstraße 4, 57567 Daaden, im Raum 052

13 März 2019, Kaplan-Dasbach-Haus, Kaplan-Dasbach-Straße 5, 56593 Horhausen, Im Bürgerbüro

20 März 2019, Kulturhaus Hamm, Scheidter Straße 11-13, 57577 Hamm (Sieg), Im Sitzungsraum des Obergeschosses

Weitere Termine sind in Abstimmung. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, Stadthallenweg 16, 57610 Altenkirchen, Telefonnummer: 0 26 81 – 80 08 20, E-Mail: angela.hartmann@diakonie-altenkirchen.de. Ansprechperson: Angela Hartmann. (Diakonisches Werk Altenkirchen)