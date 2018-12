Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller liegt vor

Veröffentlicht am 30. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Druckfrisch liegt das neue Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller vor – Ab Januar geht`s los und Anmeldungen sind ab sofort möglich! Das Team im Bildungsbüro des Haus Felsenkeller präsentiert das neue Programmheft, das Ende Dezember / Anfang Januar in der Region verteilt wird und unter www.haus-felsenkeller.de zu lesen und zu buchen ist.

Es erwarten Sie spannende neue Fortbildungen, wie z. B. das Zivilcourage-Training für Jugendliche und natürlich die bewährten „Evergreens“, insbesondere im Bereich Bewegung und Gesundheit. Auch Infoabende zu aktuellen Themen, die Hintergrundwissen und Denkanstöße vermitteln, sind wie gewohnt im Angebot.

Gelungenes Lernen ist, wenn die Teilnehmenden durch den Besuch der Veranstaltungen für sich eigene persönliche, kreative und innovative Veränderungen überlegen und diese dann auch schrittweise reflektierend umsetzen. In diesem Geiste arbeitet das Bildungsbüro im Haus Felsenkeller. Aber was bedeutet das?

Vieles in der Welt ist gesellschaftlich und politisch in Bewegung und wohin die Reise geht, ist unklar. Wir entscheiden, wie wir uns persönlich entwickeln wollen und auch, mit unserem Handeln jeden Tag, in was für einer Welt wir leben wollen. Und wir entscheiden in diesem Jahr, wie es politisch in der Region weiter gehen soll.

In herausfordernden Zeiten ist es wichtig, kognitiv das nötige Wissen zu haben, um sich entscheiden zu können. Wissen zu reflektieren und eine Meinung oder Haltung zu entwickeln, ist der nächste Schritt. Für eine Meinung einzustehen und ihr Taten folgen zu lassen, das ist hohe Kunst. Aber nur so verändern wir uns selbst und unser Lebensumfeld.

Diesen Gedanken folgend wurden im aktuellen Programm Anregungen für das persönliche Lernen zusammengestellt und auch Raum für Begegnung und Austausch geschaffen. Sie sind herzlich eingeladen, das neue Programm zu durchstöbern und auf der Reise dabei zu sein.

Sie finden das neue Heft überall in der Region bei Ihrem nächsten Einkauf oder im Eingangsbereich Haus Felsenkeller bzw. Vollwertrestaurants Na Endlich!

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.

Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!