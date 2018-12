Veröffentlicht am 1. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Große Prunksitzung „närrische Stadthalle“ am 23.Februar 2019 – Längst haben die Narren der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. wieder die Regentschaft in der Kreisstadt übernommen, da steuert man auch schon auf die erste Großveranstaltung im neuen Jahr zu. Unter der Regentschaft von Prinz Christian I. lädt die KG Altenkirchen zur „närrischen Stadthalle“ am Samstag, dem 23.Februar, ab 17:59 Uhr ein.

Mit von der Partie ist „De Halunke“, „Der Bauer und der Wiener“, „Die Gulaschkapell“, „Dä Engelbäät“, „Die Schöneberger Bordsteinschwalben“, die Tanzcorps der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. und viele mehr. Kartenvorverkauf: 02681 / 9505-36