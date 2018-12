Alphabetisierungsangebote im Haus Felsenkeller

Veröffentlicht am 21. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Alphabetisierungsangebote werden ab dem 08. Januar im Haus Felsenkeller wie gewohnt dienstags von 17:30 bis 21:15 Uhr fortgesetzt. – Regina Groß (Alphabetisierungs-Dozentin) unterrichtet nach wie vor mit großer Begeisterung Erwachsene mit deutscher Muttersprache im Lesen und Schreiben. Überraschend Viele können zum Teil nicht so gut lesen und schreiben, wie es im beruflichen und sonstigen Alltag eigentlich nötig ist. Manche haben Lesen und Schreiben nicht oder nur teilweise gelernt, manche sind aus der Übung gekommen. In dem Kursangebot des Haus Felsenkeller wird das Lesen und Schreiben geübt. In kleinen Gruppen. Mit Beratung und Betreuung für jeden Einzelnen. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Der Kurs wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert und findet in Kooperation mit der Kreis-Volkshochschule und der Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e.V. statt. Daher ist eine Teilnahme kostenlos.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.