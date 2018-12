Veröffentlicht am 28. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Grundlagen- und Aufbaukurs „Silver Surfer“ – Internet für Senioren und Seniorinnen – Der Einsteigerkurs der Kreisvolkshochschule ab dem 7. Januar in Altenkirchen bietet an vier Kursnachmittagen die Möglichkeit auf unterhaltsame Weise in die vielfältige Welt des Internets einzusteigen.

Aktuelle Nachrichten abrufen, Gesundheitstipps finden, Reisen buchen, Bankgeschäfte erledigen, Waren bestellen, elektronische Post (E-Mail) versenden, Fahrpläne anklicken – in einige dieser und anderer Möglichkeiten schnuppern die Teilnehmenden im Verlaufe des Kurses hinein.

Die Kurstermine sind am 7. und 8. sowie am 10. und 11. Januar 2019 jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Genau zwei Wochen später, vom 21. bis 25. Januar, ebenfalls in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, werden im Aufbaukurs fortgeschrittene Techniken und Tipps für Recherchen im Internet vermittelt.

Die Teilnehmenden lernen verschiedene Suchmaschinen und ihre Anwendungsmöglichkeiten kennen. Der Kursleiter zeigt, wie Programme aus dem Internet heruntergeladen und auf dem PC installiert werden, beispielsweise Sicherheitsprogramme oder die Steuersoftware ELSTER und vieles mehr. Homebanking, versenden von Emails mit Anlagen, live chatten mit anderen Teilnehmern steht auf dem Kursplan genauso wie das Üben in Foren und Newsgroups. Der Kurs vermittelt detaillierte Kriterien und praktische Hinweise zur Sicherheit im Internet. Die Kursgebühr beträgt jeweils 45 Euro. Kursleiter ist Frank Runkler.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.