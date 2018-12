Veröffentlicht am 29. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausstellungseröffnung „MARMELADENREVOLUTION“ – Die Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen lädt herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung „MARMELADENREVOLUTION“ am Sonntag, den 06. Januar um 15:00 Uhr.

Die WEIBSBILDER sind für Tanja Corbach die Essenz der bewussten Frauen. In dem Respekt um die Schönheit der Erde, die Weisheit der Zyklen atmen und handeln die WEIBSBILDER verbunden mit den Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die Freude mit der eigenen Intuition in der Welt zu sein, zeigen die WEIBSBILDER, dass das Paradies hier ist.

Mit der MARMELADENREVOLUTION lädt Tanja Corbach ein, sich mit Zuversicht, Verbundenheit und Wonne aufzutanken und Kräfte zu ernähren, die auf anderen Ebenen wirken.

Die Vernissage wird musikalisch vom JUNICHOR unter der Leitung von Simone Reifegerste begleitet. Sie erhalten die Gelegenheit die Künstlerin Tanja Corbach näher kennen zu lernen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. März 2019 an Werktagen von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.