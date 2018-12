Veröffentlicht am 29. Dezember 2018 von wwa

NEUWIED – Der Freizeitplaner 2019 ist ab Mitte Januar erhältlich – Wie auch in den vergangenen Jahren bringen die Kreisjugendpflege des Landkreises und das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, in gemeinsamer Regie, den neuen Freizeitplaner auf den Weg. Das Gemeinschaftsprojekt ist schon lange in Stadt und Kreis etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit. Achim Hallerbach, Landrat des Kreises Neuwied und Michael Mang, Bürgermeister der Stadt Neuwied freuten sich, den neuen Freizeitplaner vorstellen zu können.

Der Planer informiert über eine Vielzahl von Freizeitangeboten, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Workshops im sportlichen und kreativen Bereich, Tagesausflüge, Stadtrandfreizeiten und offene Treffs.

Ein ausführliches Adressverzeichnis gibt zudem Auskunft über Jugendpflegen, Beratungsstellen, Vereine und Verbände in der Umgebung. Der kostenlose Freizeitplaner ist ab Mitte Januar im Stadt- und Kreisgebiet erhältlich. Bezogen werden kann der Planer über die Verbandsgemeindeverwaltungen, die Jugendpflegen vor Ort und die Kreisjugendpflege. Im Stadtgebiet ist er in den Sekretariaten der Schulen, bei der Stadtbibliothek, der VHS, der katholischen Familienbildungsstätte und dem Kinder- und Jugendbüro erhältlich.

Des Weiteren kann der Freizeitplaner auch in den Bürgerbüros von Stadt und Kreis abgeholt werden.

Zudem steht er als Online-Version unter: https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Jugendpflege/Aktuelles/Freizeitplaner/ oder www.neuwied.de/freizeitplaner.html zur Verfügung. Weiter Infos gibt es unter 02631/803-621 oder -442 (Kreisjugendpflege) oder 02631/802-170 (Kinder- und Jugendbüro).

