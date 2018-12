Veröffentlicht am 30. Dezember 2018 von wwa

HORHAUSEN – Horhausener Seniorenakademie startet ins neue Jahr am 9. Januar mit Blick in die Astrologie – „Auf Entdeckungsreise durch den Tierkreis“ – Astrologin Sabine Bends spricht in Horhausen – In das neue Jahr startet die Seniorenakademie der Pfarrgemeinde Horhausen am Mittwoch, 9. Januar um 15:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus mit ihrem Treffen mit der Frage: „2019 ein Jahr des Glücks?“ Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von Boten des Glücks, von Sternzeichen und einem Blick in die Astrologie. Los geht es wie immer mit der Kaffeetafel, danach wird die geprüfte Astrologin Sabine Bends einen Vortrag unter der Überschrift: „Auf Entdeckungsreise durch den Tierkreis“ halten. Sabine Bends, Jahrgang 1966, ist Diplom-Übersetzerin und geprüfte Astrologin. Seit fast 20 Jahren übersetzt sie die Sprache der Planeten und Sterne für Menschen, die sich und ihr Leben besser verstehen wollen. Sie leitet eine eigene Astrologie-Schule in Köln und führt eine Beratungspraxis in Much. Sie ist Autorin mehrerer Astrologiebücher und Chefredakteurin der Astrologiezeitschrift „sternenklar“. In ihrem Vortrag in Horhausen wird die Astrologin die Senioren auf eine Reise mitnehmen, in der sie zwölf Lebensprinzipien näher erkunden werden. Unabhängig von ihrem eigenen „Sternzeichen“ können sie ihr Leben in diesen irdischen Rahmen einordnen, herausfinden, zu welchen „Ländern“ sie schon gereist sind und wo sich für sie unentdecktes Neuland befindet. „Lernen Sie sich selbst noch ein bisschen besser kennen!“, so Sabine Bends. Beiträge von den Mitgliedern des Vorbereitungskreises runden das Programm ab. Weitere Infos: Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender), Telefon: 02687/929507.

Foto: Sabine Bends (geprüfte Astrologin). Foto: Privat