DIERDORF – Kfz-Zulassungsstelle in Dierdorf am 27. Dezember geschlossen – Die Verbandsgemeindeverwaltung Dierdorf hat in der Woche nach Weihnachten geschlossen. Somit bleibt auch die Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle am 27. Dezember 2018 dort ebenfalls geschlossen.

Die Kfz-Zulassungsstelle bei der Kreisverwaltung in Neuwied hat zu den üblichen Zeiten geöffnet: www.kreis-neuwied.de.