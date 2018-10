Kinderkrebshilfe Gieleroth, Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder überreicht Spendengelder in Höhe von 240.464,98 Euro

Veröffentlicht am 21. Oktober 2018 von wwa

GIELEROTH – Kinderkrebshilfe Gieleroth, Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder überreichte Spendengelder in Höhe von 240.464,98 Euro – Sie hatte sich wieder gefüllt, einschließlich es letzten Platzes, die „Stadthalle“ Gieleroth. Die Kinderkrebshilfe hatte traditionell zur großen offiziellen Spendenübergabe Empfänger, Sponsoren, Freunde und Akteure eingeladen. Ulli und Jutta Fischer sowie der zweite Vorsitzende Andreas Kurth begrüßten die große Gemeinde der Freunde der Kinderkrebshilfe, gaben einen Überblick über die gelaufenen Unterstützungen, die Tätigkeiten der vielen Helfer und das was für die kommende Zeit auf der Agenda steht.

Holger Seelbach nahm für die Familien 158.464,98 Euro in Empfang. Der Elternverein Gießen, vertreten durch Ingeborg Müller-Neuberger, Dr. Dieter Körholz, Fidi Buhr und Elsbeth Seim, nahm 30.000 Euro entgegen. Die DRK Kinderklinik Siegen, vertreten durch Stefanie Wied, bekam ebenfalls 30.000 Euro. Dort wurde in diesem Jahr die Onkologische Ambulanz eingeweiht. 10.000 Euro erhielt der SAPV Verein Gießen. Dr. Holger Hauch erläuterte das von ihnen Kinder, die keine Heilung mehr erwarten können, also chronisch krank sind, zu Hause versorgt werden. Domian Morawietz nahm für das Roland Mc. Donald Haus St. Augustin 4.000 Euro entgegen. Sie werden für die Appartements für Familien mit schwerstbehinderten Kindern benötigt.

Für Pumuckel Haus in Hattert nahmen Gudrun Gänger und Gabriele Ernst-Schmidt 5.000 Euro entgegen. Professor Joachim Woelfle nahm für die Uni-Klinik Bonn 3.000 Euro entgegen.

Für Kurzweil sorgte auf erfrischende Weise der Kinderchor aus Ingelbach unter der Leitung von Ute Lamberti und Annas Lena Eichelhardt.

Im Laufe des Nachmittages überreichte der Porsche Club 1.000 Euro. Die hatte er mit seinen Sonderfahrten auf dem Beroder Sommerfest der Kinderkrebshilfe erzielt hatte. Sabine Weis aus Rodenbach-Udert hatte mit ihren Helfern Kronenkorken gesammelt und verkauft. Den Erlös über 873,42 Euro überreichte sie Jutta Fischer am Nachmittag. Die beiden rührigen Frauen Hiltrud Hassel und Ute Hoffmann aus Breitscheid hatten sich ebenfalls in den Dienst der Kinderkrebshilfe gestellt. Hiltrud Hassel verkaufte 5.000 Lose und Ute Hoffmann kochte Marmelade in 1.450 Gläser ein und verkaufte sie. Insgesamt erwirtschaften die beiden Frauen 18.000 Euro. (rewa) Fotos: Renate Wachow