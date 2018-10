27. Mineralienbörse lockt Hunderte nach Horhausen

Veröffentlicht am 21. Oktober 2018 von wwa

HORHAUSEN – Mineralienbörse lockt Hunderte nach Horhausen – 27. Westerwälder Mineralienbörse in Horhausen – Das Kaplan Dasbach Haus in Horhausen verwandelte sich wieder in einen großen Ausstellungsraum für Mineralien, Fossilien und Schmuck. Unter der Schirmherrschaft des Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeine Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski und Unterstützung der Verbandsgemeinde Flammersfeld sowie der Ortsgemeinde Horhausen veranstaltete der Verein STEIN-REICH seine 27. Mineralienbörse. Bei wunderschönem Oktoberwetter kamen zahlreiche Besucher um Mineralien, Steine aus aller Welt sowie Edelsteine, kunstvoll zu Schmuck verarbeitet, zu bewundern. „Versteinertes Holz und Bernstein. Immer wieder beliebt und interessant bei Groß und Klein die „Steinknacke“, mit der Vereinsmitglied Markus Beer schon seit Jahren immer wieder aus unscheinbaren Steinen glitzernde Schönheiten hervorzaubert. Interessiert zeigten sich die Besucher auch bei Ausstellung von Trommeln und Rasseln im Eingangsbereich und einer Bilderausstellung auf der Bühne. Eröffnet hatten die traditionelle Mineralienbörse der 1. Beigeordnete Schmidt-Markoski sowie der Verbandsbürgermeister von Altenkirchen Fred Jüngerich. (rewa) Fotos: Till-Erik Isele/RenateWachow