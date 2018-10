Veröffentlicht am 21. Oktober 2018 von wwa

WISSEN – B-Junioren Rheinlandliga JSG Wisserland – TUS RW Koblenz 10:0 – JSG Wisserland bleibt auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen und landet einen Kantersieg – Im Heimspiel gegen den TUS RW Koblenz wollte das Team des Trainergespanns Jens Schütz und Wolfgang Seifer den unglücklichen und unnötigen Punktverlust bei der JFV Vulkaneifel aus der Vorwoche vergessen lassen. Dazu variierten sie sowohl die Aufstellung als auch die taktische Ausrichtung – und das mit durchschlagendem Erfolg.

Von Beginn an überzeugte das Wisserländer Team mit konsequentem Pressing und klugem Verschieben. So fanden die Koblenzer Spieler nie richtig ins Spiel und konnten sich in der Folge auch keine ernsthafte Torchance erarbeiten. Trainer Jens Schütz ergänzte: „Heute ist es uns gelungen, ein schnelles und direktes Kombinationsspiel aufzuziehen. Das Spiel über die Flügel hat uns immens viele Räume im Zentrum geschaffen und zwangsläufig eine Vielzahl an hochkarätigen Torchancen kreiert.“ Diese wussten die Wisserländer in diesem Spiel auch endlich einmal zu nutzen. Louis Vedder eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack (8., 14.) nach sehenswerten Kombinationen aus dem Mittelfeld heraus. Die zwar körperlich überlegenen Koblenzer hatten dem Wisserländer Spielrausch nichts entgegen zu setzen. Bis zur Pause erhöhten Micha Fuchs (20.), Jona Heck (22.) und Eren Cifci ebenfalls mit einem Doppelpack (26., 40.) auf 6:0. In der Folge ließ das Wisserländer Trainergespann die Spieler rotieren, was dem Spielfluß und den Torchancen keinen Abbruch tat. Micha Fuchs (44., 60.), Melvin Seifer (53.) und schließlich Justin Bauer (70.) stellten das zweistellige Endergebnis her. Dass das Ergebnis noch hätte deutlich höher ausfallen müssen, belegen die fünf Aluminiumtreffer der Wisserländer Stürmer sowie noch eine Vielzahl an im Minutentakt abgewehrten Bällen. Somit bleibt die JSG Wisserland auch im sechsten Spiel in Folge unbesiegt. (thom) Fotos: Heck

Titelfoto: Marius Wagner zeigte ein überragendes Spiel gegen TUS RW Koblenz