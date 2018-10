Im Industriegebiet brennen Müllcontainer

Veröffentlicht am 21. Oktober 2018 von wwa

HORHAUSEN – Müllcontainer und Wald in Brand geraten – In den späten Freitagabendstunden, des 19. Oktober, kam es im Industriegebiet Horhausen zu einem Brand dreier Müllcontainer. Das Feuer griff auch auf ein benachbartes Waldstück über. Durch den Einsatz der Feuerwehr Horhausen wurde eine Ausbreitung des Brandes verhindert. Brandstiftung, so die Polizei, kann bisher nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die diesbezügliche Hinweise auf verdächtige Personen und oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei