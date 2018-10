Veröffentlicht am 20. Oktober 2018 von wwa

BETZDORF – Schützenbezirk 13 Altenkirchen/Oberwesterwald ehrte verdiente Mitarbeiter der Schützenvereine des Bezirkes – Im Rahmen des Schützenballst 2018 in der Betzdorfer Stadthalle nahm der Bezirksvorsitzende Karlheinz Pitton gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen einige Ehrungen vor und überreichte den zu Ehrenden die entsprechenden Ehrennadeln und Urkunden des Rheinischen Schützenbundes (RSB) und des Deutschen Schützenbunde (DSB) sowie des Sportbundes Rheinland-Pfalz. Die Große Bronzene Verdienstnadel des RSB erhielt Johannes Dejosez vom SV „Adler“ Michelbach. Die Große Silberne Verdienstnadel des RSB erhielten: Rainer Höfer (KKS Daaden), Wilfried Höller (SV Maulsbach), Manfred Winkler (KKSV Orfgen) und Monika Woelki (SV (Adler“ Michelbach. Die Große Goldene Verdienstnadel des RSB: Thomas Woelki (SV „Adler“ Michelbach).

Die Verdienstnadel in Gold des DSB erhielt Sonja Heisterkamp vom SV „Adler“ Michelbach. Das Ehrenkreuz in Bronze des DSB erhielt Horst Strickhausen vom KKSV Orfgen, Das Ehrenkreuz in Silber des DSB bekam Christa Griffel von SV Leuzbach-Bergenhausen.

Die Verdienstnadel in Bronze des Sportbund Rheinland bekam Doris Müller von dem SV St. Hubertus Rennerod, die Verdienstnadel in Silber des SR bekam Michael Zoth vom SV Hellenhahn-Schellenberg. (wwa) Fotos: Privat