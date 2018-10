Veröffentlicht am 19. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs der Kreisvolkshochschule zur Nutzung elektronischer Post – Alles rund um E-Mails – Ab Montag, den 22. Oktober bietet der Kurs der Kreisvolkshochschule „Alles rund um E-Mails“ in Altenkirchen die Möglichkeit, sich mit der Nutzung elektronischer Post vertraut zu machen.

Schritt für Schritt führt der Kurs in die faszinierenden Nutzungsmöglichkeiten des Internets ein. Eine E-Mail Adresse ist aus dem täglichen Leben fast nicht mehr wegzudenken. In diesem Einsteigerkurs lernen die Teilnehmenden, wie sie sich eine E-Mail Adresse einrichten können. Sie verschicken E-Mails und legen beispielsweise Fotos bei oder öffnen den E-Mail-Anhang. Nützliche Tipps rund um die Sicherheit des PCs und unerwünschte E-Mails runden den Kurs ab.

Teilnehmende, die schon eine E-Mail Adresse besitzen, können mit dieser im Kurs arbeiten. Ferner werden die Möglichkeiten der größten Suchmaschine der Welt erläutert. Zum Schluss erhalten die Teilnehmer wertvolle Tipps zum Thema Sicherheit und Downloads.

Zur Kursteilnahme sind Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC erforderlich. Kursleiterin ist Kitja Müller. Es gibt insgesamt vier Termine, am Montag, 22. Oktober, Dienstag, 23. Oktober, Donnerstag, 25. Oktober und Freitag, 26. Oktober jeweils in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.