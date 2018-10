Veröffentlicht am 21. Oktober 2018 von wwa

KOBLENZ – Gemeinsam einen Beitrag zum Klimaschutz leisten – Viertes Treffen der evm-EffizienzPartner bei der SCHOTTEL GmbH – Wie lassen sich bei Unternehmen Energiekosten senken? Dieser Frage widmet sich das Koblenzer Energieeffizienz-Netzwerk. Unter der Leitung der Energieversorgung Mittelrhein (evm) fand das vierte Netzwerktreffen der evm-EffizienzPartner bei der SCHOTTEL GmbH statt. Seit Februar 2017 haben sich 14 Unternehmen aus Koblenz und der Region im Rahmen der Bundesinitiative „Energieeffizienz-Netzwerke“ zusammengeschlossen. Gemeinsam möchten sie rund 7 Millionen Kilowattstunden (kWh) Energie bis 2020 einsparen und so einen Beitrag zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesrepublik Deutschland leisten.

Das vierte Netzwerktreffen fand am neuen Produktionsstandort der SCHOTTEL GmbH in Dörth im Hunsrück statt. Jedes Netzwerktreffen wird von einem teilnehmenden Unternehmen ausgerichtet und ist mit einer Betriebsbesichtigung verbunden. So können sich die Netzwerkteilnehmer näher kennen lernen und zu Themen rund um die Energieeffizienz austauschen. Die SCHOTTEL GmbH ist ein weltweit erfolgreich agierendes Unternehmen im Maschinenbau, dort im Bereich der Schiffsantriebstechnik. Schon bei der Planung dieses Standorts wurde dem Thema Energieeffizienz große Beachtung geschenkt und beispielsweise ein Wärmerückgewinnungssystem aufgebaut. Durch diese Erfahrungen konnte die SCHOTTEL GmbH den anderen Netzwerkteilnehmern aufzeigen, was alles im Bereich Energieerhaltung möglich ist.

„Der Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen ist sehr wichtig. So können sich die Unternehmen gegenseitig Tipps geben und von den Kenntnissen der anderen lernen“, erläutert Anke Balmert, Fachbereichsleiterin Vertrieb Geschäftskunden der evm. Unterstützt wird die Veranstaltung von wechselnden Fachreferenten, die von ihren Erfahrungen zu den verschiedensten Energieeffizienzthemen berichten. Bei diesem Treffen standen beispielsweise Wärmerückgewinnung, Kälte- und Heizungstechniken im Vordergrund.

Dieter Reinhart vom vierköpfigen Energieteam der SCHOTTEL GmbH freut sich, dass das Netzwerk nun schon so lange immer wieder zusammenkommt: „Der Austausch mit den Kollegen ist stets sehr ergiebig. Wir freuen uns auf die nächsten Treffen.“

Weitere Teilnehmer der evm-EffizienzPartner sind unter anderem die apra-norm Elektromechanik GmbH, CompuGroup Medical SE, Debeka Kranken- und Lebensversicherungsverein a. G, Dr. Carl Riffer Baustoffwerke GmbH & Co. KG, DRK Gem. Trägergesellschaft Süd-West mbH, Koblenzer Brauerei GmbH, Handwerkskammer Koblenz, Löwenstein Medical GmbH & Co. KG, Peter Gelhard Naturdärme KG, SAHM GmbH + Co. KG sowie die Sparkasse Koblenz.

Foto: Die Teilnehmer des 4. Netzwerktreffens der evm-EffizienzPartner. Foto: Christine Graeff, Schottel GmbH