Veröffentlicht am 21. Oktober 2018 von wwa

BETZDORF – Familienwandertag 2018 des MGV Frohsinn Betzdorf-Bruche – Die Wanderung am Familienwandertag führte den Chor bei herrlichen Sonnenschein vom Kirchplatz in Bruche zum Hannesland. Am Hang entlang ging es Richtung Scheuerfeld an dem Geleis der Westerwaldbahn weiter Richtung Skihütte. Man bog aber vorher zum Waldweg ab um dann wieder zur Kreuzeiche und zurück zum Ausgangspunkt Kirche zu gelangen. Es waren ca.1,5 Std. die die Wanderer unterwegs waren. In dem Pfarrsaal waren bereits Sänger mit ihren Frauen eingetroffen um alle zusammen gemütlich Kaffee zu trinken. Es gab leckeren Kuchen und belegte Brötchen, halt für jeden etwas. Auch kalte Getränke waren vorhanden. Die Frauen hatten ein Großartiges Buffet hergerichtet und waren zur Bedienung der Gäste stetig Unterwegs. Der Pfarrsaal war gut besetzt. Nach und nach traten nach 17:00 Uhr die ersten Wanderer wieder ihren Heimweg an. (Vereinsbericht) Fotos: Privat