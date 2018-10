Veröffentlicht am 20. Oktober 2018 von wwa

PRACHT-HASSEL – Aktives Wirken in der Bachaue des Birkenbachtales – Nun zum dritten Mal in Folge fand die Naturprojektwoche im Kloster Hassel statt. Wie in den Jahren zuvor, war die Birkenbach-Aue (Landschaftsschutzgebiet) das Herzstück der Wirkenden. Die positive Resonanz und die sichtbare Zunahme in der Artenvielfalt, der am Leitbild einer alten Kulturlandschaft angesetzten Maßnahmen, bewegte die HIT Umwelt- und Naturschutz Stiftungs-GmbH das nun schon seit Jahren existierende Projekt der Renaturierung in der Bachaue mit einem Anhänger für das Wirken zu fördern. Herr Heider von der HIT Umwelt- und Naturschutz Stiftungs-GmbH hatte die Bachaue besucht und machte sich selbst ein Bild von der Auen-Kulturlandschaft.

Die Projekttage fanden in Stille und leichtem Wirken in der Auen-Landschaft eine Form, innere Regeneration und Natur in konstruktiver Art zu verbinden. Einhellig wünschten die Teilnehmenden auch für das Jahr 2019 diese Möglichkeit.