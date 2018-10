Veröffentlicht am 21. Oktober 2018 von wwa

LINZ – Die Ausstellung „Emotionen in Farbe“ wird verlängert – In der Senioren-Residenz Sankt Antonius ist es schon seit vielen Jahren Tradition, Künstlern aus der Region die Gelegenheit zu bieten ihre Werke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Seit Ende Juli sind unter dem Titel Emotionen in Farbe Werke von Gretel Kiesewetter aus Mayen und Wolfram Sauerbrei aus Neuwied zu sehen. Wegen der positiven Resonanz geht nun die Ausstellung in die Verlängerung Aus diesem Grund wurden auch einige Exponate ausgetauscht und so lädt die Ausstellung auch zu einem zweiten Besuch ein. Die Bilder zeigen ganz unterschiedliche Motive von abstrakt bis gegenständlich, die Motive zeigen Alltag, aber auch besondere Ereignisse im Leben der Künstler, so zum Beispiel Impressionen aus dem Urlaub in anderen Ländern und Regionen. Gretel Kiesewetter und Wolfram Sauerbrei sind sehr erfreut darüber, dass ihre in der Acryl- Maltechnik, aber auch in der Öltechnik und in Aquarell gehaltenen Werke weiterhin in der Senioren-Residenz Sankt Antonius ausgestellt werden und hoffen auf weitere Besucher. Die Bilder können zwischen 09:00 und 20:00 Uhr täglich besichtigt werden. Ein Eintritt wird nicht erhoben.

Foto: Leiter der Senioren-Residenz Sankt Antonius, Sven Lefkowitz sowie Gretel Kiesewetter und Wolfram Sauerbrei bei der kleinen Feierstunde zur Ausstellungsverlängerung inmitten der Kunstwerke.