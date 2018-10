Veröffentlicht am 19. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/LONDON – Kaufmännische Auszubildende weilen in London – Auch in diesem Jahr hat es wieder eine Gruppe von jungen Auszubildenden in die britische Hauptstadt verschlagen. Im Rahmen ihrer Ausbildung haben neun kaufmännische Auszubildende einen mehrwöchigen Weiterbildungskurs zum „Kaufmann/frau International“ am European College of Business and Management (ECBM) in London absolviert. Auf dem Stundenplan standen neben wirtschafsrelevanten Fächern auch Unterrichtseinheiten zu interkulturellen Themen und Exkursionen zu Sehenswürdigkeiten in London. Am Ende des Kurses mussten die Auszubildende sowohl eine Präsentation halten als auch schriftliche Prüfungen ablegen – alles natürlich auf Englisch. „Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in Deutschland dürfen sie sich Kaufmann/frau International nennen und erwerben somit eine anerkannte Zusatzqualifikation“ so Oliver Rohrbach, IHK Geschäftsführer in Altenkirchen.

Wer im kommenden Jahr teilnehmen möchte, kann sich gern schon heute bei Louisa Krekel, IHK Koblenz, Team Fachkräftesicherung + Bildung International, informieren. E-Mail: krekel@koblenz.ihk.de

