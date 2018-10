Veröffentlicht am 20. Oktober 2018 von wwa

LINZ – Herbstfest in der Senioren–Residenz Sankt Antonius – Gut besucht war das diesjährige Herbstfest in der historischen Kapelle der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz/Rhein. Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz eröffnete die Feier und freute sich über das zahlreiche Erscheinen von Bewohnern, Mietern, Tagesgästen und Angehörigen. Musikalisch wurde der Nachmittag von Ulrike Winter auf ihrem Akkordeon begleitet. Diese hatte so manchen rheinischen Klassiker zum Mitsingen und Tanzen parat, ebenso aber auch Seemannslieder und Schlager. Dabei blieb niemand der Gäste still sitzen, es wurde mitgewippt und sich bewegt. Als dann noch das amtierende „Weintrio“ mit Weinkönigin Maike, Weinprinzessin Alicia und Anika die Kapelle in feschen Dirndl betraten, war der Nachmittag für die Bewohner geradezu perfekt. Die Weinkönigin Maike hielt eine Ansprache und alle Gäste erhoben mit ihr das Glas zum Gruß. Im Anschluss verteilte die jungen Damen kleine Präsente an die Anwesenden, setzten sich dazu und ließen es sich nicht nehmen beim gemeinsamen Abendessen zu helfen. Der angebotene Federweißer und der dazu passende Zwiebelkuchen rundeten das Ganze noch ab. Die Bewohner und Bewohnerinnen äußerten am Ende der Veranstaltung, dass es ein sehr gelungener Nachmittag war, und freuen sich schon auf das nächste Mal.

Die Senioren-Residenz Sankt Antonius bedankt sich bei allen Mitwirkenden für diesen schönen Nachmittag und hofft auf eine ebenso fröhliche Wiederholung im nächsten Jahr.

Foto 1: Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz bei der Begrüßungsrede der Gäste der Senioren-Residenz Sankt Antonius.