Veröffentlicht am 21. Oktober 2018 von wwa

NEITERSEN – Herbstkonzert in der Wiedscala – Der Wiedbachtaler Frauenchor lädt am Sonntag, 11. November, ab 17:00 Uhr in die Wiedscala nach Neitersen zu einem bunten Herbstkonzert ein. In der besonderen Atmosphäre des alten Kinos wartet ein unterhaltsames Musikprogramm auf die Gäste. Lieder von Luis Armstrong, Michael Jackson und Sting bis hin zu Max Giesinger werden von den Sängerinnen ebenso dargeboten wie bekannte Filmmelodien. Die Solisten Nelah Moorlampen (Gesang und Gitarre), Urs Wiehager-Dietz (Kontrabass) und Christian Stricker (Kachon) begleiten den Chor bei dessen Vorträgen. Außerdem wird ein kleiner, extra für diesen Anlass zusammengestellter Kinderchor den Frauenchor bei einem Vortragsstück unterstützen. Das Konzert steht unter der Gesamtleitung von Sven Hellinghausen.

Als besondere Gäste begrüßt der Chor das Barbershop-Quartett „Herrengedeck“ aus Bonn. Vierstimmig und a-kapella werden die jungen Männer einige Lieder aus ihrem umfangreichen Repertoire präsentieren.

Der Eintritt ist an diesem Abend frei. Die Sängerinnen des Wiedbachtaler Frauenchores würden sich freuen, wenn die Besucher im Anschluss an das Konzert noch ein wenig im Programmkino verweilen würden. Es werden kleine Häppchen und kühle Getränke angeboten.