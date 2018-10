Veröffentlicht am 19. Oktober 2018 von wwa

HORHAUSEN – Heimat- und Verkehrsverein Horhausen begab sich im Museumsdorf Altwindeck im „Windecker-Ländchen“ auf eine Zeitreise in die Vergangenheit – Die jüngste Sonntagswanderung führte den Heimat- und Verkehrsverein Horhausen ins „Windecker-Ländchen“ (Naturregion Sieg). Dort besuchten die Heimatfreunde das Museumsdorf Altwindeck und sie begaben sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der Urgroßeltern. Es gab tausende Exponate aus allen Bereichen des Lebens von 1700 bis heute zu bestaunen. Im Anschluss fand noch eine gesellige Einkehr in einem Café in Schladern (Ortsteil von Windeck) statt. Viel Lob gab es für die Organisatoren Johannes Mandl und Brigitte Schiedeck.

Foto: Die Horhausener Sonntagswanderer im Windecker-Ländchen stellten sich zum Erinnerungsfoto auf. Foto: Bernd Langheim