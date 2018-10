Veröffentlicht am 19. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/FRANKFURT – Tagesfahrt nach Frankfurt anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht – Besuch des Historischen Museums und der Paulskirche – In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Altenkirchen veranstaltet die Kreisvolkshochschule am Dienstag, den 13. November eine Tagesfahrt nach Frankfurt.

Am 19. Januar 1919 durften Frauen zum ersten Mal wählen und sich wählen lassen. Aus diesem Anlass findet im Historische Museum in Frankfurt die Jubiläumsausstellung „Damenwahl – 100 Jahre Frauenwahlrecht“ statt, die die Teilnehmenden als Gruppe besuchen werden.

Nach der Mittagspause ist eine Führung in der Paulskirche vorgesehen. Dort tagten im Jahre 1849 die Delegierten der Frankfurter Nationalversammlung, der ersten frei gewählten Volksvertretung. Die Paulskirche gilt damit, neben dem Hambacher Schloss, als Symbol der demokratischen Bewegung in Deutschland.

Die Tagesfahrt mit Bushaltepunkten in Altenkirchen, Wissen und Betzdorf kostet circa 35 Euro inklusive Eintritt und Führung in der Ausstellung. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.