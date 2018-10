Veröffentlicht am 18. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Karnevalsstimmung im Rathaus – Oberbieberer Prinzenpaar erobert Neuwied – Es ist ein Novum: Nach 50 Jahren stellen die Karnevalsfreunde Oberbieber (KFO) in der Session 2018/2019 nicht nur ihr 51. Kinderprinzenpaar in Folge, sondern erstmals auch erwachsene Tollitäten. Und die sind zugleich das Prinzenpaar von Neuwied.

Frank und Monika Sterz haben den Spaß am Karneval erst spät für sich entdeckt. Durch ihren jüngsten Sohn und seine Leidenschaft fürs Tanzen wurde auch bei ihnen der Jeck geweckt. Und das so richtig: Denn beide sind im Vorstand des KFO, Frank Sterz als Präsident, seine Frau als Prinzenführerin. Mit der Proklamation zum Neuwieder Prinzenpaar am 3. November in der Schulturnhalle Oberbieber erfüllt sich für die beiden Traum. Unterstützt werden sie dabei von ihrem Gefolgen mit Philipp Zimmermann, Lukas und Sascha Wendland, Silke und Frank Flick, Petra und Willi Thon und nicht zu vergessen Christine und Reiner Rosbach, die die Organisation im Hintergrund übernehmen.

Zeitmanagement ist im Karneval schon wichtig, das weiß auch Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig: „Jeder, der schon mal eine solche Session mitgemacht hat, weiß, wie viel Spaß das macht, aber auch wie anstrengend es sein kann, wenn ein Termin den anderen jagt. Ich freue mich aber sehr, dass wir in diesem Jahr mit Frank und Monika Sterz wieder ein Neuwieder Prinzenpaar haben.“ Und auch für die nächsten Jahre ist das höchste Amt der fünften Jahreszeit besetzt, wie der Festausschuss mitteilte, der im Übrigen in diesem Jahr ein Jubiläum feiern kann: das 66-jährige Bestehen.

Karten für die Proklamation, bei der auch das Motto und die Namen bekannt gegeben werden, sind zum Preis von 12 Euro bei Blumen Bartel, Friedrich-Rech-Straße 180, Neuwied-Oberbieber erhältlich.

Foto: OB Jan Einig begrüßt das Neuwieder Prinzenpaar mit Gefolge und Neuwieder Festausschuss im Rathaus.