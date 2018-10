Veröffentlicht am 18. Oktober 2018 von wwa

PUDERBACH – Karate: Der Nachwuchs des KSC Karate Team überzeugt in Puderbach – Das gesamte Team überzeugte mit starken Leistungen, von der U6 bis zur U14. – Der HBT-CUP in Puderbach ist eine feste Größe für den Nachwuchs des KSC Karate Team. 17 Medaillen, so viele wie kein anderer Verein sind das Ergebnis.

Starke Kämpfe in Gruppen jeder gegen jeden mit Teilnehmern aus mehreren Bundesländern und aus Schottland. Insgesamt gab es 171 Starts. Bei den jüngsten siegte Sophia Noll gleich doppelt. Bei der Technikdemonstration am Ball und um Freikampf. Adrian Przyklek (Jungen) und Lina Braun (Mädchen) siegten in der Altersklasse U8. Jayla Luge machte den Sieg bei den Mädchen U14 perfekt. Es gab darüber hinaus noch viele weitere Silber und Bronzemedaillen für das KSC Karate Team.

Im Medaillenspiegel erreichte das KSC Karate Team den zweiten Platz, mit nur einer Goldmedaille weniger als der erstplatzierte Verein.

Als nächstes steht der Wartburgpokal in Thüringen auf dem Programm, als letzter Test für die Deutschen Meisterschaften der Altersklassen U12 und U14 im November.

Foto: Sophia Noll mit Fußtechnik (links)