NEUWIED – Kreistagssitzung der anderen Art: der 1. Frauenkreistag im Landkreis Neuwied Gleichstellungsbeauftragte landen zum 1. Frauenkreistag in die Volkshochschule der Stadt Neuwied ein.

Um Einblicke zu gewähren, um spannende Themen zu diskutieren, um die Scheu zu nehmen und um zu zeigen, dass Kommunalpolitik auch Spaß macht, laden die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Neuwied interessierte Bürgerinnen zur 1. Frauenkreistagssitzung am 26. Oktober ab 17:00 Uhr in den Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied, Heddesdorfer Str. 33 ein.

Ganz wie im richtigen Kreistag geht es um Kindertagesstätten-Öffnungszeiten, Einwohnerfragen und eine Resolution zum Parité-Gesetz. „Uns geht es darum, zu zeigen, wie Kommunalpolitik funktioniert und welchen Einfluss man nehmen kann, um mitzugestalten“, so begründet die Gleichstellungsbeauftragt des Landkreises Neuwied, Doris Eyl-Müller, die Entscheidung der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis die Idee eines Frauenkreitages. Gemeinsam mit der Kollegin der Stadt, Birgit Bayer und Sabine Parker von der aisthetos akademie mit ihrem Team wird eine szenisch dargestellte Kreistagssitzung Einblicke in die Struktur von kommunalpolitischen Gremien bieten.

Die politische Teilhabe von Frauen ist den Gleichstellungsbeauftragten gerade in diesem Jahr, in dem das Frauenwahlrecht 100 Jahre alt wird, ein besonderes Anliegen. „Kommunalpolitik bestimmt in weiten Teilen unser unmittelbares Umfeld: für wohnortnahe Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten, ausgebaute Straßen mit sparsamer und effizienter Beleuchtung, Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder eine umweltverträgliche Abfallentsorgung – um nur eine kleine Auswahl der Themen zu nennen – wird vor Ort entschieden“, so Birgit Bayer, kommunale Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuwied.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn nach der Veranstaltung die ein oder andere Frau den Weg in die Kommunalpolitik finden würde“, so die Gleichstellungsbeauftragten.