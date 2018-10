A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8

Veröffentlicht am 18. Oktober 2018 von wwa

A K T U E L L – BIRNBACH/WEYERBUSCH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 bei Birnbach – Am Donnerstagmorgen, 18. Oktober, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B 8 aus Richtung Weyerbusch kommend in Richtung Birnbach. Hinter ihm fuhr noch ein weiteres Fahrzeug. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß geriet diese Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen das nachfolgende Fahrzeug. Hierbei wurden zwei Personen schwerverletzt und eine Person leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen des DRK ins Krankenhaus Altenkirchen und in die Uniklinik Bonn gebracht. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei mit circa 15.000 Euro. Im Einsatz waren 25 Feuerwehrleute der Wehren Weyerbusch und Altenkirchen, Notarzt- und Rettungswagen sowie die Straßenmeisterei Altenkirchen. Die B 8 war längere Zeit gesperrt. Fotos: PI Altenkirchen (1) Renate Wachow