Gemeinsamer Stand der beiden Rathäuser Altenkirchen und Flammersfeld

Veröffentlicht am 17. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/FLAMMERSFELD – Gemeinsamer Stand der beiden Rathäuser auf dem Regionalmarkt in Flammersfeld – Der am Samstag, 13. Oktober stattgefundene „Regionalmarkt“ in Flammersfeld zeigte auf, welche Produkte, welches Handwerk und in welchen Dörfern regionale Betriebe und Angebote zu Hause sind. Sattlereien, Goldschmieden, Käseanbieter, Bauernhöfe und auch die örtliche Gastronomie beteiligten sich. Ein buntes Rahmenprogramm sorgte für anregende Marktatmosphäre.

Auch die beiden Rathäuser Altenkirchen und Flammersfeld nahmen den Markt zum Anlass, sich gemeinsam an einem Stand zu präsentieren und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Die Themen „Ausbildung“ und „Tourismus“ standen im Vordergrund. Die nächste Möglichkeit, Fragen an die demnächst fusionierenden Verwaltungen zu richten, besteht an einem abermals gemeinsamen Stand bei der Leistungsschau in Horhausen am 27. und 28. Oktober 2018. Foto: Rebecca Seuser