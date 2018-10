Veröffentlicht am 19. Oktober 2018 von wwa

BETZDORF – Computer-Schnupperkurs für Kinder in Betzdorf – Am Freitag und Samstag, 26. und 27. Oktober veranstalten das Kreisjugendamt Altenkirchen und die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in den Räumen des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums in Betzdorf einen Computer-Schnupperkurs für Kinder im Alter von ach bis zwölf Jahren.

Unter fachkundiger Anleitung werden die ersten grundlegenden Schritte der Computernutzung vermittelt: Einblicke in den Computer (Hardware), Textverarbeitung mit LibreOffice-Writer, Einführung in LibreOffice-Calc sowie die zielgerichtete Suche im Internet stehen auf dem Programm.

Der Kurs findet am Freitag, 26. Oktober, in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 27. Oktober, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 22 Euro.

Anmeldungen sind beim Kreisjugendamt Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 25 41 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de möglich.