Veröffentlicht am 18. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Mit dem Seniorenbeirat die Villa Musica erkundet – Schlossführung und Probenbesuch in der Villa Musica: Das waren die zwei Programmpunkte eines Ausflugs, zu dem der städtische Seniorenbeirat eingeladen hatte. 26 Liebhaber der klassischen Musik folgten dieser Einladung in die Landesmusikakademie für Kammermusik, die im Kurfürstlichen Schloss in Engers ihre Heimat hat. Als fachkundige Führerin brachte Barbara Harnischfeger, die Vorsitzende der Freunde der Villa Musica, der Besuchergruppe zahlreiche Informationen über die Historie sowohl des Schlosses Engers als auch der Landesmusikakademie näher. Im Anschluss an den kurzweiligen Rundgang ging es musikalisch weiter. Die Teilnehmer der Tour wohnten einer von renommierten Musikprofessoren geleiteten Probe eines Streichquartettes im zauberhaften Diana-Saal bei. Die jungen Musiker intonierten ein Werk des bekannten ungarischen Komponisten Béla Bartók.