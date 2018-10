Kein Tier muß ausgesetzt werden! – Drei Chichilla ausgesetzt

Veröffentlicht am 17. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Drei Chinchillas ausgesetzt – Am Sonntag, den 07. Oktober, gegen 18:30 Uhr, wurden an einem Kleidercontainer in der Marktstraße Neuwied, zwei Pappkartons mit insgesamt 3 Chinchillas gefunden. Wie lange diese dort standen konnte bislang nicht geklärt werden. Die Chinchillas wurden durch das Tierheim Neuwied in Obhut genommen. Es wird um Hinweise gebeten, wem diese Tiere gehörten und wer sie ausgesetzt haben könnte. Den Täter erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per Email an kineuwied@polizei.rlp.de.