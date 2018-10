Veröffentlicht am 17. Oktober 2018 von wwa

KIRCHEN-WEHBACH – 74jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall in Wehbach verletzt – Ein 74jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 15. Oktober, in Kirchen-Wehbach leicht verletzt. Der Mann hatte die Koblenz-Olper-Straße in Richtung Buchenhof befahren. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Abfallcontainer. Durch den Aufprall wurde der Wagen um 160 Grad gedreht und kam auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein nachfolgender 27jähriger Autofahrer konnte auf das abrupte Verkehrshindernis nicht mehr reagieren und fuhr auf. Der Entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 11.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei