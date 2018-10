Sauschiessen in Michelbach

Veröffentlicht am 18. Oktober 2018 von wwa

MICHELBACH – Michelbacher Sauschiessen mitmachen und einen Fleischpreis gewinnen – Der Schützenverein 1958 „Adler“ Michelbach e. V. veranstaltet auch in diesem Jahr sein alljährliches Sauschiessen. Die Schiesstage sind der 25. Oktober von 18:00 bis 21:00 Uhr, der 27. Oktober von 15:00 bis 18:00 Uhr und 28. Oktober von 11:00 bis 14:00 Uhr, der 1. November von 17:00 bis 20:00 Uhr, der 3. November von 14:00 bis 17:00 Uhr, der 04. November von 11:00 bis 14:00 Uhr und der 08. November, von 18:00 bis 21:30 Uhr. Teilnahmeberechtigt ist jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist. Jugendliche von 12 bis 15 Jahren mit Einverständniserklärung der Erziehberechtigten und Jugendliche unter 12 Jahren sind ebenfalls startberechtigt, wenn sie eine Ausnahmegenehmigung und Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten haben. Jeder Teilnehmer darf nur für Sich selbst schießen. Geschossen wird mit dem Luftgewehr aufgelegt, auf speziell gekennzeichnete Scheiben-Streifen, die nach dem beschießen der Schießleitung zur Auswertung abgegeben werden müssen. Das Startgeld beträgt 4 Euro für die erste Serie von 15 Schuss, der Nachkauf von Serien mit je 5 Schuss für je 1 Euro ist möglich. Für alle Jugendlichen bis 15 Jahren kostet die erste Serie von 15 Schuss 2 Euro, ein Nachkauf von Serien mit je 5 Schuss 0,50 Cent. Die Platzierung wird durch die Teiler-Wertung ermittelt, wobei nur der beste Schuss jedes Teilnehmers gewertet wird. Jeder Teilnehmer erhält einen Fleisch- bzw. Wurstpreis. Die Hauptpreise von Platz 1 bis 10 werden während des Schlachtessens am 17. November überreicht. Hier erfolgt noch eine gesonderte Einladung. Wer an diesem Tag verhindert ist, kann seinen Preis in der darauf folgenden Woche donnerstags von 18:00 bis 21:30 Uhr im Vereinsheim abholen. Der Schützenverein freut sich über eine rege Teilnahme und wünscht viel Erfolg. (Vereinsbericht)