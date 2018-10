Veröffentlicht am 20. Oktober 2018 von wwa

BIRNBACH – Musik für Kammerchor – Oberhessisches Vokalensemble in Birnbach – Mit Werken aus fünf Jahrhunderten kommt am Samstag, 27. Oktober ab 19:00 Uhr zum ersten Mal das Oberhessische Vokalensemble nach Birnbach. Die mehrfach preisgekrönten Sängerinnen und Sänger singen u. a. von Palestrina „Sicut Cervus“ (aus der „Missa Papae Marcelli“), Monteverdi („Cor mio, mentre vi miro“), Mendelssohn Bartholdy („Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren“)und Martin („Mees für Doppelchor“). Besonders mit diesen liturgischen Mess – Vertonungen aus Renaissance und 20. Jahrhundert werden sie die Zuhörer aufhorchen lassen.

Alle Freunde der Chormusik erwartet also ein absoluter Hörgenuss!

Das Oberhessische Vokalensemble wurde 1981 von Martin Winkler zusammen mit Studenten der Universität Frankfurt am Main gegründet. Winkler leitete das Ensemble zwanzig Jahre lang. Von 2001 bis 2011 stand es unter der Leitung von Markus Neumeyer. In den Jahren 2012 bis 2013 war Clemens Mohr der Dirigent, und von 2014 bis 2016 Peter Scholl. Seit Ende 2016 leitet Rodrigo Affonso das Ensemble. Das Repertoire des Oberhessischen Vokalensembles umfasst anspruchsvolle a-capella-Programme mit Werken von Schütz und Schein, Motetten der Bachfamilie, romantische Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Reger, Rheinberger und Brahms sowie zeitgenössische Chormusik von Nystedt, Kirnberger, Petrassi und R. R. Klein (mehrere Uraufführungen). Darüber hinaus studierten die engagierten Choristen ausgefallene, kleine Opern und Oratorien ein, wie beispielsweise „Dido und Aeneas“ von Purcell, „Jephta“ von Carissimi, die „Musikalischen Exequien“ von Schütz oder „Chandos Anthems“ von Händel. Das Oberhessische Vokalensemble erwarb bei nationalen und internationalen Wettbewerben mehrmals Preise, so bei Hessischen Chorwettbewerben, den Fränkischen Musiktagen 1996, dem Festival „Riva del Garda“ (bester Chor der Madrigalklasse) und bei dem „Harmonie-Festival“ Lindenholzhausen, dem größten Chorfestival der Welt (2. Platz in der Kammerchorklasse als bester europäischer Kammerchor). Der Eintritt zu dem Konzert, das vom „Autohaus Weller“ (Weyerbusch) und dem „Landhaus Stähler“ (Hemmelzen) unterstützt wird, ist frei; am Ausgang wird um eine Spende gebeten.