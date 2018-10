Veröffentlicht am 18. Oktober 2018 von wwa

KOBLENZ – Firmenkontaktmesse Praxis@Campus der Hochschule Koblenz findet am 9. April 2019 in Koblenz statt – Unternehmen können sich jetzt anmelden – Mit ihrer beliebten Firmenkontaktmesse Praxis@Campus bietet die Hochschule Koblenz am 9. April 2019 bereits zum vierzehnten Mal zahlreichen Unternehmen die Möglichkeit, sich den fast 10.000 Studierenden und angehenden Absolventen der Hochschule Koblenz zu präsentieren. Praxis@Campus wird in diesem Jahr am RheinMoselCampus in Koblenz für Studierende aller drei Standorte der Hochschule Koblenz ausgerichtet. Besucher werden Studierende verschiedener Semester, AbsolventInnen und WissenschaftlerInnen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften sowie Sozialwissenschaften sein. Unternehmen, die teilnehmen möchten, können sich ab sofort bis Ende November dazu anmelden.

Auf der Messe präsentieren Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige mit Informationsständen interessierten Studierenden und Absolventen ihr Angebot und ihre Unternehmensphilosophie. Persönliche Gespräche ermöglichen eine Vorauswahl unter vielen gut ausgebildeten Bewerberinnen und Bewerbern. Namenhafte Unternehmen haben bereits ihr Interesse an einem Standplatz angemeldet.

„Praxis@Campus ist eine ideale Veranstaltung für Unternehmen, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von morgen ins Gespräch kommen möchten. Aber auch für Absolventinnen oder Absolventen, und für Studierende, die einen Partner aus der Wirtschaft suchen“, betont Dr. Anke Hülster, Leiterin der Abteilung Forschung und Transfer der Hochschule Koblenz. Teilnehmenden Unternehmen bietet Praxis@Campus großzügige Ausstellungsflächen für ihre Präsentation sowie die Aufnahme ihres Unternehmensprofils mit ihren Stellenangeboten in die „Job-Broschüre“ und in die Messe-App, die den Studierenden zur Vorbereitung bereits vor der Messe zur Verfügung gestellt werde.

Ziel von Praxis@Campus ist es aber nicht allein, qualifizierten Nachwuchs zu vermitteln – es geht auch um den Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. „In Gesprächen mit dem engagierten Professorenteam der Hochschule lassen sich Anknüpfungspunkte und Wege für innovative Kooperationen finden“, so Prof. Dr. Dietrich Holz, Vizepräsident für Forschung an der Hochschule Koblenz. Zudem nutzen die Unternehmen Praxis@Campus auch gerne als Plattform, um Kontakte zu anderen ausstellenden Unternehmen zu knüpfen.

Unternehmen, die teilnehmen möchten, finden das Online-Anmeldeformular unter dem Link www.hs-koblenz.de/patc-anmeldung. Anmeldeschluss ist der 30. November 2018. Die Standplatzvergabe richtet sich nach dem Eingang der Anmeldungen.

Bei Rückfragen sind interessierte Unternehmen auch herzlich eingeladen, mit dem Organisationsteam der Firmenkontaktmesse via Email an patc_orga@hs-koblenz.de Kontakt aufzunehmen. Telefonisch stehen Kirsten Bleß unter der Durchwahl 02642/932-403, Martina Meid-Alfter unter -440 sowie Dr. Anke Hülster unter -204 zur Verfügung.